CHP’li Murat Karayalçın’dan seçim itirafı: Ciddi bir başarısızlık...

Karayalçın, Twitter hesabından, Meclis seçimindeki başarısızlığın sebebini şöyle açıkladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak partimizin TBMM seçiminde, hem de dört partiyle birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir.





Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir."