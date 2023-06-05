SON DAKİKA: CHP’de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi

"GENEL BAŞKAN DAHİL TÜM GENEL MERKEZ DEĞİŞMELİ"

Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yeni lider olmak için teklifte bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

Dün Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Kahvaltı yaptılar. İmamoğlu, bu görüşmede Kılıçdaroğlu'na, 'Partimizin bir değişime ihtiyacı var.' dedi. 'Ben bu değişime önderlik yapabilirim' dedi. İkili kongre üzerine konuştular. İmamoğlu, kongrenin yerel seçimden önce ve en kısa sürede yapılması gerektiğini savundu. Bu kongrede Genel Başkan dahil tüm yönetim katlarının değişmesi gerektiğini, değişim sürecinin önünün açılması gerektiğini söyledi. Yerel seçime yeni bir CHP ile girilmesi gerektiğini belirtti.