Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez'de...
Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:51 Son Güncelleme: 5.6.2023 11:03

SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez'de...

SON DAKİKA HABERİ: CHP Parti Meclisi, kurultay sürecinin başlamasına karar verdi. Yeni Meclis yönetimini de belirleyen CHP, il ve ilçe kurultay sürecini kısa sürede başlatacak. Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de CHP MYK'yı topladı. MYK'da son gelişmeler ve Kurultay süreci ele alınacak. MYK üyeleri, seçim hezimeti sonrası istifalarını sunmuştu.

SON DAKİKA: CHP’de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez’de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını hangi isimlerden oluşturacağı da merak konusu...

CHP'DE HAREKETLİ SAATLER

CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

CHP PM KURULTAY KARARI ALDI

CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ MYK'YI KURACAK

Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nun tamamının istifasını aldı. Kılıçdaroğlu, buradaki bazı isimlerle devam edeceği, yeni isim eklemeleri yapacağı konuşuluyor. CHP'nin fonladığı medyada, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak gibi isimlerin kalacağı, Ali Mahir Başarır'ın da MYK'ya ekleneceği kulisleri paylaşılıyor.

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SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez'de...
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