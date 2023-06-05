SON DAKİKA: CHP’de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez’de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını hangi isimlerden oluşturacağı da merak konusu...
CHP'DE HAREKETLİ SAATLER
CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YENİ MYK'YI KURACAK
Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nun tamamının istifasını aldı. Kılıçdaroğlu, buradaki bazı isimlerle devam edeceği, yeni isim eklemeleri yapacağı konuşuluyor. CHP'nin fonladığı medyada, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak gibi isimlerin kalacağı, Ali Mahir Başarır'ın da MYK'ya ekleneceği kulisleri paylaşılıyor.