SON DAKİKA: CHP’de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Kılıçdaroğlu acil toplantıya çağırdı! Gözler Genel Merkez’de...

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.