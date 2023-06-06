Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...

PES DEDİRTEN SÖZLER

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise pes dedirtti. Erdoğan salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da , "evet öyle" yanıtını verdi.

CHP'de asıl savaş şimdi başladı! Kemal Kılıçdaroğlu ilk darbeyi vurdu, Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi! Akşener de topa girdi

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu