Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
11:42
CHP'de asıl savaş şimdi başladı! Kemal Kılıçdaroğlu ilk darbeyi vurdu, Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi! Akşener de topa girdi
CHP'de seçim hezimeti sonrası koltuk savaşı başladı. Ekrem İmamoğlu, 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk mesajı verirken, Kemal Kılıçdaroğlu da, 'Mücadeleye devam edeceğim' diyerek koltuğu vermeyeceğini net şekilde belirtti. İmamoğlu, kahvaltıda Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu bu talebe olumsuz yanıt verdi. Buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin hepsinin üstünü çizdi, teşkilatları da kendine bağladı. İmamoğlu ise sosyal medyadan Akşener ile birlikte harekete geçti.