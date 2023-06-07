15 Temmuz’da FETÖ’ye meydan okumuştu, İstanbul’un yeni valisi oldu... ‘Bu davada ölmek var dönmek yok’

İstanbul'un 23. valisi olan Davut Gül, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı konuşmayla FETÖ'ye meydan okumuştu. Dönemin Sivas Valisi iken meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Davut Gül, "Muhterem Sivaslılar, Sivas Valisi olarak görevimin başındayım. Şu anda demokrasimize, milletimize TSK içindeki bir cunta tarafından müdahale edilmek istendi. Burada emir-komuta zinciri yok. Her şeyden önce sizler görevinizin başında, Sivas Meydanı'nı doldurmuş ve darbecilere karşı dimdik ayaktasınız.Sabaha kadar hepimiz burada, görevimizin başındayız. Allah'ın izniyle bu bela bertaraf edilecek, bu davada ölmek var dönmek yok" ifadeleriyle darbe girişimine karşı etkin rol oynamıştı. Davut Gül, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının son haçlı seferi olduğunu belirterek, "Aziz milletimizin feraseti, sayın Cumhurbaşkanımız ve yöneticilerin dirayetiyle işgal amaçlı darbe engellenmiş, 15 Temmuz Destanı yazılmıştır. 15 Temmuz FETÖ kalkışması son haçlı seferidir" ifadelerine yer vermişti.