Otobüslere köprüyü yasakladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan nefreti nedeniyle Adanalılara adeta işkence yapıyor. Devletin yaptığı ve geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hazmedemeyen Başkan Karalar, belediye otobüslerini bu köprüden geçirmeyerek vatandaşlara eziyet çektiriyor.Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Nusret Gencer, "Yıllardır açılmayan köprü açıldığı zaman çek sevindik. Ama bu sevincimiz yarıda kaldı. Şehir Hastanesi'ne giderken köprünün yanından geçiyoruz ama şoförler köprüye girmiyor ve eski yolu kullanıyor. 2 dakikada hastanede olacakken yol uzuyor. Bu köprünün amacı yolu kısaltmak ve trafiği rahatlatmaktı. Otobüsler, hastane çıkışında da bu kez otoyolu kullanıyorlar. Şoförlere 'Neden köprüyü kullanmıyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Talimat var, kullanırsak yevmiyemizden kesiyorlar' diyorlar. Üstelik otobüsler köprüyü kullansa daha az yakıt harcayacak ama olay başka. Bu köprüyü Cumhurbaşkanınız yapıp Adanalılara hediye ettiği için çekemiyor" dedi. Karalar, Hatay'da depremde hasar gören özel bir yurt binasını da, yanındaki oto galerisinin sahibi olan arkadaşının isteği üzerine iş makineleriyle yıktırmıştı.