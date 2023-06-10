İçişleri Bakanlığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik şehir ve kırsal alanda üst üste operasyonlar düzenledi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı, nokta istihbarata dayalı olarak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Van ili Çatak ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında; teröristlere ait 3 adet sığınak tespit edilmiş olup, sığınaklarda yapılan arama neticesinde; 11 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 6 EYP, 28 fünye, 200 gram TNT patlayıcı, 1 el telsizi, 11 akü, 103 tüp, 1 el dürbünü, 4 jeneratör, 900 metre kablo, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EYP İMHA EDİLDİ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, Jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tulal operasyonu kapsamında Şırnak'nın Bestler Dereler bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 EYP düzeneği ele geçirilerek düzeneği ile imha etmiştir.

Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞI KURUTULUYOR

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Batman merkezli Siirt ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramada; 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 1 dron ve 2 adet SD kartı, 1 drona monte edileceği değerlendirilen aparat, 1 av tüfeği, 1 jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirildi.

ŞEHİR YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TKP/ML-TİKKO TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aydın ve İzmir'de, TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile salıverildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.