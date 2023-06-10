Video Yaşam Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video
Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video

Terör örgütlerine nefes alamaz hale getirildi! Terör örgütlerine şehir ve kırsalda üst üste operasyon | Video

10.06.2023 | 18:50

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, başta PKK olmak üzere terör örgütlerine yönelik şehir ve kırsal alanda üst üste operasyonlar düzenledi. Van’ın Çatak İlçesi ile Şırnak’nın Bestler Dereler bölgesi operasyonlara teröristlere ait 3 sığınak yok edilirken 1 EYP de imha edildi. Ayrıca PKK’nın finans ayağına yönelik Batman, Siirt ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aydın ve İzmir’de TKP/ML-TİKKO terör örgütünün cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilerek 7 şüpheli gözaltına alındı.

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