19 yıl hapsi istendi ama iki şirketin müdürü

KüçükçekmeceCumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan yeğeni Ümit Erkan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Erkan Karaarslan'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından 23 yıl hapsi istendi. Karaarslan'ın kurduğu örgüte üye olan yeğeni Ümit Erkan'ın da aynı suçlardan 19 yıl hapsi istendi.Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliğinden yargılanan Ümit Erkan'ın hâlâ CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketleri İmar A.Ş. ve AYTERMAL A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, örgüt üyesi Ümit Erkan'ı hâlâ görevden almaması büyük tepki çekti. İddianamede örgüt üyelerinin konumları belirtilirken Ümit Erkan için 2014'te, Erkan Karaarslan'ın şirketi E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'de çalıştığı vurgulandı. Ümit Erkan'ın, Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'dan aldığı vekâletle E-Yöntem üzerinden girdiği belediye ihalelerini kazandığı belirtildi.