CHP lideri artık psikolojik vaka

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, AKM'de şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamındaki "Bir Şiir Bir Hayat/Sakarya Türküsü" Dijital Sergi Açılışı'na katıldı. "Üstat Necip Fazıl, Türkiye merkezli bir dünya tasavvurunun vücut bulmuş haliydi" diyen Erdoğan, özetle şöyle konuştu:Artık bu mukaddes dava sahipsiz değildir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla inşallah tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz. Türk siyasetini, CHP zihniyetinin baskıcı, nobran ve halka rağmen halkçı alışkanlıklarından mutlaka kurtaracağız.Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek. Tehditler savuramayacak. Ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı.' Partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'Köylü, milletin efendisidir' demedi mi? Bir taraftan öyle, bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.(Milletimiz) 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayarak görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır.Ne CHP Genel Başkanı'nın koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar kendisine bir fayda sağlayabilir, ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojisinin konusudur. Çünkü bu zat artık psikolojik bir vakadır.CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe bir daha asla yönetime gelemez. CHP'nin geldiğimiz noktada artık cumhurla, cumhuriyetle ve halkla barışması gerekiyor. Milletle, milletin inanç değerleriyle ve milli iradeyle sulh ilan etmediği takdirde yapacağı hamlelerin tamamı birer göz boyamadan, siyasi hokkabazlıktan ibaret kalacaktır. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle de bir kutlama mesajı yayımladı.