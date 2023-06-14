Deprem malzemelerini spor salonunda çürütüyorlar

Manisa'da CHP'li Alaşehir Belediyesi tarafından depremzedelere gönderilmek üzere vatandaşlardan toplanan yardım ve gıda malzemelerinin 4 aydır ilçedeki bir düğün salonunda bekletildiği ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı fotoğraf ve görüntülerde, çocuk maması ve bezlerinden zeytin ve zeytinyağına kadar çok sayıda gıda malzemelerinin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.Depremzedeler geçtiğimiz 6 Şubat'ta yaşanan çifte felaketin ardından soğuk kış günlerinde acil olarak sobaya ihtiyaç duyarken, Alaşehir Belediyesi'nin vatandaştan topladığı tüplü sobaları göndermeyerek depoda tutması şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili görüştüğümüz Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Belediyesi olarak daha önce 91 TIR malzemeyi deprem bölgesine gönderdiklerini öne sürerek, "Elimizde kalan yardım malzemelerini de düğün salonuna koyduk. Alaşehir'de de 1450 depremzede aile var. Buradaki malzemeleri de Alaşehir'deki depremzedeler için kullanıyoruz" diyerek kendini savundu.