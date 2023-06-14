Emine Erdoğan tarihi İçerişehir’i gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ile tarihi İçerişehir'i ziyaret etti. Erdoğan ziyarete ilişkin, "En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor. TİKA'nın desteğiyle faaliyete geçirilen Aile Hazinesi'ne Akan Destek Merkezi'ni (ABAD) inceleyerek yetkililerden bilgi aldım. Proje ile Azerbaycan'da geleneksel el sanatları yaşatılıyor, dünyaya tanıtılıyor ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor. Emek emek işlenmiş eserlerin her birine hayranlık duymamak elde değil. Hem ülkenin hem de Türk kültürünün markalaşması adına bu projeyi hayata geçiren herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.EmineErdoğan, Mehriban Aliyeva ile birlikte DOST Kapsayıcı Gelişim ve Yaratıcılık Merkezi'nde özel çocukların misafiri oldu. Erdoğan, "İnsanlığın ortak emaneti çocuklara sevgi ve şefkat çatısı olan merkezin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.