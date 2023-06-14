SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz

SAHA AJANLARIYLA TAKİP EDİLDİ

PKK/KCK'nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği teröristi ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.

Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

KUZEY IRAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristin Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Karasaç'a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya kod adlı terörist uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiç bir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT'in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.