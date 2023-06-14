SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!
41 terörist etkisiz hale getirilmişti! Operasyonun detayları ortaya çıktı | Video
ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN İNTİKAMI ALINDI
Milli İstihbarat Teşkilatı, Kuzey Irak'ta önemli bir operasyona daha imza attı. İzmir adliyesi saldırısının talimatını veren teröristin peşine düşen MİT, Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıyı planlayan terörist Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ın Kuzey Irak'ta olduğunu tespit etti.
Terör örgütünün sözde İstanbul özel güç yapılanmasında faaliyet gösterdikten sonra 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin'i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alan teröristin, daha sonra Irak'ın Kuzeyine kaçtığı belirlendi. Örgütün sözde özel güç birimine bağlı Havacılık Birimi bünyesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlenen Karasaç'ın aynı zamanda yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olduğu belirlendi.
SAHA AJANLARIYLA TAKİP EDİLDİ
PKK/KCK'nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı tespit eden MİT, hedef listesine dahil ettiği teröristi ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti.
Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
KUZEY IRAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristin Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiğinin tespit edilmesi üzerinde Karasaç'a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya kod adlı terörist uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiç bir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT'in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.