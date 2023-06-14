Video Haber Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Fethi Sekin'in intikamı alındı! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

14.06.2023 | 10:15

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

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