Bayramda 55 köy evi daha teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD depremden sonra 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası başlattı. Kahramanmaraş Türkoğlu'da kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan köy tipi kalıcı afet konutlarından 55'inin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, konutlar hakkında şu bilgileri verdi: "Evler yöresel mimariye uygun şekilde inşa edildi. Normal bir köy konutuna 3 ila 5 ton aralığında demir kullanılıyor. Burada 19 ton kullanılıyor. C 30 betonu kullanıldı. Çok sağlam binalar teslim ediliyor. Depremin üzerinden 4 ay geçti. 44 mahallede 7 bin 200 konut projelendirildi. Yüzde 75'inin de ihalesi yapıldı. Kışa kadar inşallah yüzde 75 oranında hemşerimizi bu konutlara yerleştireceğiz. En geç de 1 yıl içinde tamamı geçecek. Her ay ortalama 150 civarında binanın inşası tamamlandı. Kış gelmeden depremzedeler konutlara yerleşecek. Çalışmalar 3 vardiya, 7 gün 24 saat esaslı."Konutu teslim edilen depremzede Hatice Çabucak, evlerde eşyalar başta olmak üzere her türlü ayrıntının düşünüldüğünü söyledi. Çabucak, "Cumhurbaşkanımız bize bu güzel evleri yaptı. İçerisine her şeyi döşedi. Biz çok mağdurduk, bu zor günümüzde herkes yanımızda oldu. Allah devletimizden razı olsun. Bu zor günümüzde bize bir mutlu yuva verdiler" dedi. Mustafa Çabucak da başlarını sokabilecekleri sıcak bir yuvaya kavuştuklarını belirtti.