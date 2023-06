Sivil anayasa için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8.5 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Asgari ücret, memur-emekli maaşları, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadelenin ele alındığı toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:Hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha güçlü savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlara daha sıkı sahip çıkacağız.Türkiye, 2002 öncesinde her ikisinin faturasını çok ağır ödemiştir. Biz 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamleler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar da her fırsatta yeni sistem duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyorlar. Millet son sözünü söylemiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz.Ülkemizi darbe mahsulü anayasadan hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Türkiye'yi sivil bir Anayasa ile buluşturmak için çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz. Türkiye bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere ulaşmıştır. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle, Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak katkıya destek vermeye hazırız.Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlere yenilerini eklemek üzere hemen işe koyulduk. Geçen hafta emekli ve çiftçilerimizle ilgili müjdeleri paylaşmıştım. Arpa ve buğday fiyatlarının memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz.Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyoruz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini de yakında başlatıyoruz.Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında uzman isimleri atadık. Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programımızı hazırlama konusunda görevlendirdik. Bol keseden vaat dağıtıp milletten yetki alınca bunları unutanlardan olmadık. Kime neyi taahhüt etmişsek hepsini gerçeğe dönüştüreceğiz.Deprem bölgesindeki 11 ilimizin yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor. Deprem konutlarının inşası hızlandırılacak. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz.Türkiye'nin statükoyu değiştirdiği alanların başında dış politika geliyor. İçine kapanık bir ülkeyi oyun kuran, gerektiğinde de oyun bozan bir güç haline getirdik.(Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki vatandaşları küçümsemesine yanıt) Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vermektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar.Muhalefetin uğradığı hezimetin şokundan çıkamadığını görüyoruz. AK Parti'nin kırsal olaylarıyla seçimi kazandığını ifade edecek kadar sefil hale geldiler. Siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millet de size en güzel cevabı sandıkta veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ı da kırsaldakilerden çıkarıyorlar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkandan gelmesi ayrı bir skandaldır.Ülke, dünya değişiyor ama bunların millete bakış açısı asla değişmiyor. Millete hürmet duymayanların Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Muhalefetin millete saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz.