Bahçeli’nin 100 il teklifine yeşil ışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken, AK Parti bu konu üzerine mesai harcamıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti. Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı. AK Parti MYK'sında da bu konu gündeme gelmiş ve bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" açıklaması, Adana'nın Kozan ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Esnaf Bahçeli'nin açıklamasını davul zurna eşliğinde işyerlerine Türk bayrağı asarak coşkuyla karşıladı. Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1926'da ilçeye dönüştürülen tarihi kentin vilayet hakkının geri verilmesini istediklerini belirtti. Esnaf Murat Mercan, işyerinin önüne Türk bayrağı asarak, davul zurna eşliğinde kentin il olma heyecanını yaşadığını söyledi.