HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı

Adrese operasyon düzenlendi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, bazı bölücü terör örgütü PKK mensuplarının fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde kurucu üyelerinin çerçevelenmiş fotoğrafları, kara kalemle çizilmiş ve yine çerçevelenmiş resimleri ele geçirildi.

Adreste ayrıca korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen sekiz adet eldiven, 10 adet sprey, iki adet yüz maskesi, üç adet yelek, 85 adet meşale, 10 adet havai fişek rampası, 67 adet torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel içerikli doküman da bulundu.