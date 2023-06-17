Video Dünya Kupası 2018 HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı | Video
HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı | Video

HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı | Video

17.06.2023 | 13:15

Halkların Demokratik Partisi Şişli Okmeydanı (HDP) Temsilcilik Binası’na düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü üyelerinin kullanmaları için depolanmış çok sayıda malzeme ve örgütsel içerikli dokümanlar bulundu. Adreste bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının fotoğrafları, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde kurucu üyelerinin çerçevelenmiş fotoğrafları, kara kalemle çizilmiş ve çerçevelenmiş resimleri, havai fişek rampaları, torpiller ve çok sayıda yasaklı yayın bulundu.

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