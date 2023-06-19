DİSK yöneticisinden gazeteciye skandal sözler! "Konuşma fazla, gelme lan bir daha"

"SİZ İŞÇİLERE BÖYLE Mİ YAPIYORSUNUZ, ÇEKMEMİZİ İSTEMİYORSANIZ NİYE BİZİ ÇAĞIRIYORSUNUZ?"

Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.