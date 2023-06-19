DİSK yöneticisinden gazeteciye skandal sözler! "Konuşma fazla, gelme lan bir daha"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.
Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulundu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada gazetecilerden biri, görüntü almak istedi.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN GAZETECİYE KIZDI
O esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı.
Doğan gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda tepkiyle karşılaştı.
Toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışmayla ortam alevlendi.
"SİZ İŞÇİLERE BÖYLE Mİ YAPIYORSUNUZ, ÇEKMEMİZİ İSTEMİYORSANIZ NİYE BİZİ ÇAĞIRIYORSUNUZ?"
Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.
Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.