DİSK yöneticisinden gazeteciye skandal sözler! "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" | Video 19.06.2023 | 15:39 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen bir gazeteciye izin vermedi. Gazeteci, Doğan'a tepki gösterince bu kez de, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" yanıtıyla karşılaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Asgari ücret ile ilgili DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan bir gazetecinin fotoğraf çekmesine kızdı. Toplantı sonunda gazeteci, Doğan'a tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi. Doğan tartışma sırasında gazeteciye "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" ifadelerini kullandı. Arzu Çerkezoğlu ve diğer DİSK üyeleri ise gazeteciden özür diledi.