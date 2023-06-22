Millete, devlete uzanan eli her zaman kırarız

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde direnirken hainlerin sürdüğü tanktan düşerek ağır yaralanan evli ve 4 çocuk babası gazi Çetin Yıldız (41) destanın 7'nci yıldönümü yaklaşırken duygularını SABAH'a anlattı. 9 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören, sol kolunda yüzde 70 felç durumu bulunan Yıldız, "Bırakın 7 yılı, 100 yıl geçse de bu hainlerin yaptıkları ihanet unutulmayacak. Halkına kurşun sıkanlar bu kahraman milletten cevabını aldı. Bunun bir parçası olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Milletimize, devletimize kalkan eli kırarız.Biz ölümü göze alıp gittik ama Rabbim bize gaziliği nasip etti. Hainlere karşı her zaman göreve hazırız. Allah göstermesin ama bir daha olsa bu halimle bile bir dakika düşünmem" dedi. Bu toprakların iki haine verilecek kadar kolay kazanılmadığını söyleyen Gazi Yıldız "Bir oldukça, diri oldukça kimse bizi yıkamaz. Bunu başta hainler olmak üzere tüm dünyaya karşı gösterdik. Çıkmış mağdur edebiyatı yapanlar var. Siz şehitlerin yetimlerinin vebalini nasıl vereceksiniz?" diye konuştu.İKAMET ettiği Konya'nın Kulu ilçesinde ismi bir ortaokula verilen Çetin Yıldız "O günü unutturmamamız lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize bu hainliği anlatalım ki devletimizin nasıl ayakta durduğunu, kimlerin sayesinde o gecenin bertaraf edildiğini bilsinler. 15 Temmuz darbe girşimi dünyanın dengesini değiştirmeye yönelik bir meydan savaşıydı. Millet olarak bu büyük mücadeleyi mağdur tiyatrosu oynayanlara aldanarak heba etmememiz gerekiyor. Benim de bir gazi olarak en büyük vazifem bu mücadelenin ciddiyetini unutmamak ve unutturmamak olacak" dedi.