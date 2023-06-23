Yerel seçim startı kongreyle verilecek

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, kabine ve grup yönetiminin belirlenmesinin ardından mesaisinin bir bölümünü önümüzdeki Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ayırmaya başladı. Erdoğan, İstanbul, Ankara başta olmak üzere CHP'nin elinde bulunan büyük şehirleri geri kazanmak için yaklaşık 10 aylık bir yol haritası hazırladı. AK Parti MKYK'nın son yapılan toplantısının önemli gündem maddesi de bu oldu. AK Parti, ilçe ve il kongrelerini yaparak olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanırken, Erdoğan, olağanüstü kongrenin sonbaharda toplanmasını istedi. MKYK'dan da bu yönde karar çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrenin 16 ya da 30 Eylül tarihinde yapılacağını duyurdu.Olağanüstü kongre kararının en önemli nedeni yerel seçim öncesi teşkilatlarda kırgınlık, küskünlük ve kavgaların önlenmesi olarak gösteriliyor. Çünkü il ve ilçe kongreleri sırasında yaşanacak rekabetin buna neden olabileceğine işaret ediliyor. AK Parti, hiçbir sıkıntı olmadan teşkilatların seçime konsantre olmasını istiyor. Kabine ve parti grubunu neredeyse tamamen değiştiren Erdoğan, partideki yenilenmeyi de kongrede sağlayacak. Yeni isimlerle seçmene de yeni mesajlar verilecek. Kongre, yerel seçim için harekete geçileceği bir programa da dönüştürülecek. Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında, "Bildiğiniz gibi Meclis ve Kabine'de değişime gittik. Parti yönetiminde de bir değişim beklentisi var. Bu değişimi yerel seçimlerden önce gerçekleştirmeliyiz. Bunun için eylül sonu gibi olağanüstü kongreyi yapalım. Yerel seçim sonrası ilçelerden başlayarak teşkilat kongrelerimizi yaparız" dedi.