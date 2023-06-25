‘Yenilgi, hezimet boyutunda oldu’

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, verdiği demeçte CHP'deki kaotik ortamın fotoğrafını çekerken, partide değişimin göstermelik olduğuna işaret etti.Seçimlerde CHP'nin ağır yenilgi aldığını söyleyen Cihaner, "Hezimet boyutunda yenilgi. Parlamentoda salt çoğunluğun üzerine ulaşma hedefi elde edilemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kaybedildi. Yerel seçimlerde de geçen yerel seçimlerde CHP'ye seçimleri kazandıran dinamiklerin çözüldüğü görülüyor" ifadelerini kullandı. Cihaner, şunları kaydetti:Bizim partide değişim olabilir mi? Çok zor. Değişim kavramının süratle 2 hafta içerisinde altının boşaltıldığı, tam tersi 'değişim' diye diye değişim dinamiklerinin boğulduğu bir sürecin işlemeye başladığını görüyorum. Anlaşılıyor ki sayın genel başkan devam etme niyetinde. Eğer bu niyetini yerel seçim sürecinde gözden geçirmezse, karşına bir adayın çıkması bile çok güç olabilir. Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair özeleştiri yapmıyorsanız, '6'lı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız, aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur.Bir özeleştiri yapmadan, haklı uyarıları yapan insanları şeytanlaştıran, partinin lanetleri haline getiren bir pratiğin parçası olan kişiler değişimin parçası olamaz. Siyasi mühendislik bu seçimlerde iflas etti. Bir de kalkıp değişimin şampiyonu olmasalar iyi olur.İktidarın doğasını da çözemediklerini düşünüyorum. İl başkanlarının açıklaması sitem de içeriyor ama o bildiriyi kaleme alan arkadaşlarımızın çoğu da tek adaylı kongrelerle oraya geldiler. Açıklama mevcut statükonun devamının güçlü işaretlerini barındırıyor.