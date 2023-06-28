‘Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti’

EskiBakan ve Anavatan Partisi kurucularından Bülent Akarcalı, Türk siyaseti üzerine önemli tespitlerde bulundu. SABAH'a konuşan Akarcalı, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında ülkede devrimci bir anlayışın benimsendiğini dile getirerek; "Cumhuriyetin kurulması bir devrimdi. 1950'lerden sonra da Türkiye'de yapılan ıslahattı. Bunu bir Turgut Özal ekonomi ve fikir özgürlüğü alanında biraz yapmaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ıslahat dönemi 2002 yılında AK Parti iktidara gelen kadar sürdü" dedi.Akarcalı, son seçimlerde halkın 21 yıllık bir iktidar karşısında CHP'yi tercih etmemesini de değerlendirdi: "CHP'nin 6'lı masası hiçbir şekilde güven vermedi. O masadan, o ekonomik sorunların ortadan kaldırılabileceğine dair bir irade ışığı çıkmadı. Vatandaş yine 'Tayyip Erdoğan' dedi. İki takımın da güzel oynadığı bir maç seyretmenin keyfi başkadır. Ama muhalefetin tarzı nedeniyle Türk siyasetinde iyi bir maç seyredemiyoruz ne yazık ki. CHP bunu anlamıyor." Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de 15 bin kilometre çift yol yapacaklarını söylediğinde inanamadığını belirten Akarcalı şunları söyledi:"Türkiye'nin böyle bir şeyi yapacak imkânının olduğuna inanamadım ama sonuçta Tayyip Bey'in ortaya koyduğu irade bunu yaptı. Çünkü inanmıştı ve bir irade ortaya koymuştu. Geçtiğimiz 20 yıl alt ve üst yapı açısından bir ıslahat değil, bir devrim dönemidir. Tayyip Bey ve AK Parti 'Mevcut yolları iyileştirelim, eski yolları genişletelim, mevcut köprüleri iyileştirelim' demedi. Devrim yaparak sıfırdan yenilerini en iyilerini inşa etti. Bakınız, köprüler, havaalanları, hızlı trenler vs. bunların hepsi hızla büyüyen Türkiye için devrimci bir yaklaşımdı. TEKNOFEST'e baktığımız zaman da karşımıza devrimci bir yaklaşım çıkıyor. Her yıl yüz binlerce genci oraya çekiyor. Bu gençler içinden belki yüz kişi çıkacak ve dünya ile mücadele edecek" şeklinde konuştu.