Babamın mirası şeref ve gurur

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi'ndeki direnişe katılan ve hainlerin kurşunuyla başından vurularak şehit düşen restoran işletmecisi Mehmet Güder'in (58) oğlu İbrahim Güder bu bayramı da babasız geçirmenin acısını yüreğinde taşıyor.Darbe girşiminin 7'nci yıldönümü yaklaşırken SABAH'a duygularını paylaşan oğul Güder "Babamın son kez elini öpmek isterdim. Bize miras olarak şeref ve gurur bıraktı. Onun fikirleri ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğim. Bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Yokluğuna halen alışamadık. Vatan için şehadet şerbeti içmesinin gururunu yaşıyoruz ama eksikliği de her geçen gün büyüyor. Babam vatan için kurban oldu. Bu devlet bu millet için canından fedakârlık etti. Bayramları bayram gibi geçirmeye çalışsak da hüzün içimizi kaplıyor. Ruhu için dualar okuyoruz. İnanıyoruz ki, cennetle ödüllendirilmiştir." dedi.Darbe girişimi gecesi çalışanlarına "Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız" diyerek sokağa çıkan babası ve diğer şehitlerin sayesinde bugün vatanımızda rahat bir şekilde bayramı yaşadığımızı söyleyen İbrahim Güder "Her biri mümtaz bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Vatan için can veren bütün şehitlerimiz bizler için önemlidir. Bizlere miras bıraktıkları bu vatanı gözümüz gibi korumalıyız. Bütün milletimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.