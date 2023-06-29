Meclis’in iki önemli gündemi: Çalışma ve üretim öncelikli olacak

Ekim'de tekrar çalışmalarına başlaması ile birlikte ise Meclis'in yoğun gündeminin en önemli iki başlığı anayasa değişikliği ve İçtüzük.Anayasa değişikliğinin en önemli maddeleri başörtüsü serbestisi ve aileye ilişkin düzenleme olacak. Muhalefet ile anlaşılması halinde çok daha kapsamlı bir değişiklik gündeme gelebilecek.İçtüzük, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak yenilenecek. Çalışma ve üretmeye dönük bir İçtüzük yapılacak. Bu kapsamda İngiliz modeli üzerinde duruluyor. İngiliz modelinde yasa teklifleri komisyonlarda uzun süre tartışılıyor, detaylı çalışmanın ardından Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul'da yasa teklifleri üzerinde görüşme yapılmadan oylamaları yapılıyor.Yeni dönemde komisyonların fonksiyonu artacağı için yeni ihtisas komisyonları kurulması da gündeme gelecek. Örneğin milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ikiye bölünecek. Yine "Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm" ile "Sanayi, Ticaret, Enerji Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji" komisyonlarının da ayrılması üzerinde duruluyor.