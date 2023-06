Şehitliklere ziyaretçi akını

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarları başında dua etti. Şehitlerinin kabirlerine çiçek eken ve temizlik yapan aileler birbirleriyle de bayramlaştı. Bazı şehit yakınları bayram şekeri ve lokum dağıtırken İstanbul'daki jandarma birliğinde görevli bazı subayların da kabirlerin başında dua ettiği, şehit yakınlarıyla bayramlaştığı görüldü.Adana'da 2022'de jandarmaya ait minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in yakınları, şehidin 2 yaşındaki kızı Gökçe Derin ile kabir ziyaretinde bulundu. Gökçe Derin'in babasının mezarında bulunan resmine dokunup sevmesi ve Türk bayrağını öpmesi yakınlarını duygulandırdı. Gökçe Derin, babasının mezarındaki çiçeklerle oynadı. Şehidin ablası Büşra Şahin Seven, kardeşi şehit düştüğünde kızının henüz 9 aylık olduğunu söyledi. Yeğeni ve annesinin sürekli şehitliğe gelerek ziyarette bulunduğunu belirten Seven, "Bayramda yanında olduk. Bundan sonra bizim için hiçbir bayram, bayram gibi geçmeyecek. Ama bir nebze de olsa rahatlıyoruz gelince." diye konuştu.Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2009'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Emre Anşin'in babası Selami Anşin de her bayram şehitlikte olduklarını ifade etti.