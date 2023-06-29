Sınır bölgesindeki askerlere hitap etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Hakkari Yüksekova'daki komutanlıkla askerlerle birlikte yemek yiyen Güler, Başkan Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Güler'in telefonundan askerlere hitabında "Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum" dedi. AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verildi. ANKARAEmine Erdoğan, Kurban bayramı için tebrik mesajı yayımladı Mesajda "El ele aştığımız zor günlerin tesellisi, sevgide birleşen yürekler oldu. Bir ve beraber olmanın şifasını idrak etmemize vesile olan bayram günlerinde, gönüller yapmayı sürdürmeyi temenni ediyor, her hanenin bayram neşesiyle dolmasını diliyorum. Milletimizin KurbanBayramı'nı tebrik ediyor, depremde yitirdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum" ifadelerine yer verildi.SABAHBaşkan Erdoğan bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Konukevi'nde partililerle kıldı. Namaz öncesi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kurban Bayramı ve öneminden bahseden bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan bayram namazı çıkışı partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.SABAHBaşkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gaziantep Nurdağı'nda ziyaret ettiği depremzede aile ile telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.Başkan Erdoğan, dün Özbekistan Cumhur-başkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile telefonda bayramlaştı. ANKARA