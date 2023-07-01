15 Temmuz gazisi Erdoğan: O gece geriadım atsaydık... Türkiye olmazdı

FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olan Selim Erdoğan "15 Temmuz akşamı anne ve babamdan helallik isteyip abdest aldıktan sonra, bayrağımız yere düşmesin diye meydanlara koştuk. O gece geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı, Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz" dedi.FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde, helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu Ankara'da yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan (39), devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nde çalışmaya başladı. Selim Erdoğan, Ankara'da 15 Temmuz akşamı anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktığını söyledi. Darbeye karşı durmak için Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine, kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla sol kolumdan yaralandım. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm şehit olmamak" dedi.Bekâr olan Selim Erdoğan kolunda şarapnel parçası ile 6 ay dolaştığını ve çok sayıda ameliyat geçirdiğiğini belirterek, "Bayrağımız düşmesin diye meydanlara koştuk. Hastanede gözlerimi açtığımda ilk olarak vatanımı ve bayrağımı sordum. Sonra derin bir nefes aldım. Yanımdakilerin büyük çoğunluğu şehit olmuştu. O gece biz geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı" diye konuştu. Gözünü kırpmadan vatan için canını vermeye hazır olduğunu da belirten Erdoğan, "Bu bayrağın gölgesinde yaşamak huzur veriyor. Kimseye bu vatanı böldürtmeyiz. Çünkü biz varız. 15 Temmuz ruhu sonsuza dek yaşayacak" diye konuştu.