BM ile KKTC arasında önemli temas: Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'da başbakanlık koltuğuna Kiryakos Miçotakis'in yeniden oturması sonrası Kıbrıs konusu dünya gündeminde üst sıralara yerleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçtiğimiz cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter'e, Kıbrıs'ta resmi müzakere sürecinin Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini nedenleriyle anlattı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist ve uzlaşmaz tutumunu devam ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının kendini adanın tek mutlak hâkimi ve meşru yönetimi gören anlayışının değişmeden çözüm için ortak bir zemin bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü inkâr etmesinin müktesep eşitliğini inkâr ettiği anlamını taşıdığının altını çizdi. Kıbrıs Türk tarafınca sunulan 6 maddelik işbirliği önerilerinin iki taraf arasında bağların ve güvenin artmasına yönelik yapacağı katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle iki taraf arasında ekonomik etkileşimi ve dolayısıyla güveni artıracak özel ticari bir sınır kapısının açılmasının Rum tarafınca reddedilmesini kınadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki taraf dâhil tüm ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşecek 'Doğu Akdeniz Konferansı' önerisinin, hem iki tarafın hem de daha geniş ölçekte bölgenin yararına olacak istikrar artırıcı bir girişim olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar'ı büyük bir titizlikle dinlediği belirtilen BM Genel Sekreteri Guterres, tarafların rızası olmadan üçüncü tarafların Kıbrıs meselesine müdahil olamayacağını vurguladı. Kıbrıs Türk tarafının işbirliği önerilerine ve güven yaratıcı önlemlere verdiği önemi yineleyen Guterres, bunun aşağıdan yukarıya, iki taraf arasında oluşturacağı güven ve işbirliğine değindi. Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması mutabakatıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifade ettiklerinin önemli olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalara destek belirten Guterres, ticaret başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Tatar tarafından sunulan önerilerin önemli olduğunu ifade etti. Guterres Kıbrıs'ta bir uzlaşı için çıkacak fırsatlardan yararlanmanın önemine işaret etti.