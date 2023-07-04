Rüşvet çarkı daha nereye uzanacak?

Yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi'ne yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği ortaya çıkmıştı. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay İyi Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyurdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yasaya itiraz edilmesini istediği öğrenildi. Akşener'in Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturulurken, İyi Parti'den açıklama bekleniyor. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydedildi.