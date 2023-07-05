Hakan Fidan’dan kilit soru: İsveç NATO’ya fayda mı yük mü olacak?

Bakanı Hakan Fidan göreve geldikten sonra yabancı bir konukla ilk ortak basın toplantısını Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bakanlıkta gerçekleştirdi. İşte Fidan'ın sözleri:İsveç'te bu eylemlerin 'kamu koruması' altında yapılması düşündürücü bir olay. İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engelleyebilecek bir yapıda olmaması açıkçası strateji ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. Söz konusu İsveç'in NATO'ya üyeliği yük mü getirecek, fayda mı getirecek artık tartışmaya açıktır. Kuran'ın yakılması İslam karşıtlığıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Fikir özgürlüğü olarak da değerlendirilemez.Türkiye ve Mısır, bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinde ayrı kalma lüksü yoktur.İşgal altındaki Filistin topraklarında bu tip saldırıların hemen durdurulmasını, uluslararası camianın da bu konuda hızlı karar almasını ve burada hem gerginliğin hem de şiddetin durmasını istemekteyiz.