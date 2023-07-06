AYM e-ticareti görüştü: Bakan Bolat ve sektör temsilcileri sunum yaptı

Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM'de bütün partilerin desteğiyle kabul edilmişti. Daha sonra CHP'nin itirazı üzerine 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun' Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

CHP fondaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin de yasaya karşı haber yapması için çikolata kutusu içerisinde 500 bin liralık rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'yi arayarak yasaya itiraz edilmesini istediği öğrenilirken, rüşvet çarkının siyasete uzanıp uzanmadığı konusunda da inceleme başlatılmıştı.

Bu gelişmeler sonrası AYM'de bugün görülecek olan yasa ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve sektör yetkilileri sunum yaptı. Sözlü açıklamaların dinlenmesi üzerine AYM 13 Temmuz Perşembe günü kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.