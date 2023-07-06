CHP'li isimden itiraf gibi açıklama! "Anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk"

Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?"

Ekrem İmamoğlu’ndan seçim gecesi itirafı: İlk turda kazanırız noktasında değildik