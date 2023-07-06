Sevda’mızla odasında buluşuyoruz

15 Temmuz'da hainlerin bombalarla hedef aldığı Ankara Gölbaşı'ndaki polis özel harekât merkezinde şehit düşen kahramanlardan biri de polis memuru Sevda Güngör'dü. Güngör'ün Adana Karaisalı'da yaşayan ailesi, kızlarına özlemlerini evlerinde onun fotoğraflarıyla süsledikleri odada oturararak gidermeye çalışıyor.Acımız ilk günkü gibi taze. Sevda'mızla bu odada buluşuyoruz. Fotoğraflarını görünce yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Sevda'sız 7 yılın nasıl geçtiğini gelin bir de bize sorun. Acımız gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Kızımın katilleri güneş yüzü görmesin. Sevda evlenip anne olmak istiyordu. Bir gün bana 'Anne evlenmek istiyorum. Seni arkadaşımla tanıştıracağım' diye müjde vermişti. Ama yavrumu gelinlikle görmek nasip olmadı. 26 yaşında şehit oldu. Benim boncuk gibi çocuğum gitti.Zaman çok hızlı geçiyor. 7 yıl oldu. Yavrumu yıllar geçtikçe daha da özlüyorum. Gönlüm katillerinin tek tek idam edilmesini istiyor.