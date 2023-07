7 yıldır oğlumun anılarıyla yaşıyorum

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın (26) annesi Meltem Kılınç, SABAH'a konuştu. Kılınç, "Evladımızın şehadet haberini almak çok zordu. Yaralı diye ben Ankara'ya gittim. Eşim bildiği halde bana söyleyememiş.Yaralı olduğunu söylediklerinde bile baygınlık geçirdim. Gözümü hastanede açtım. Ben bir anne olarak o günden beri her an evladımı yaşıyorum. Her zaman aklımızda. Her an her dakika evladımız aklımızda" dedi. Anne Kılınç, "15 Temmuz darbe girişimi vatan hainlerinin bizzat ülkemizi işgal teşebbüsüydü. Ben evladımı, Allah sevgisi, vatan ve millet sevgisiyle büyüttüm. Evladıma ve tüm şehitlerimize Allah makamların en güzelini nasip etti" diye konuştu.