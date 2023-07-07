Adaylık yarışı iyice kızıştı

CHP'deki 'Değişim' krizi parti içinde genel başkan adaylığında bolluk yaşatıyor. Şimdiye kadar mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de adaylık için yeşil ışık yaktı.İmamoğlu, 'Değişim' çağrısıyla birlikte genel başkanlık için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpmıştı.Özel ise, "Genel başkanlıksa genel başkanlık. Fedakârlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrfor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakârlık. Ben de varım. İnançla, kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz, umutsuz değiliz" sözleriyle adaylığını açıklamıştı.Son olarak CHP'nin önemli isimlerinden İlhan Cihaner de aday olduğunu açıkladı. Cihaner yenilgide payı olduğuna işaret ettiği İmamoğlu'nun da adaylığına imada bulundu: "Biz niye yenildik? O süreci eleştirmeyen ve alkışlayan, sürecin aktörü olanların değişimin gerçek aktörü olabileceği kanaatinde değilim."