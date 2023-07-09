Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ettiği isimlerden biriydi 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar. Erzurumlu olan ve Ankara'da bir markette çalışan Oğuzhan Yaşar, darbe girişimi yaşandığı sırada ağabeyi Kadir Yaşar ile sokağa çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar darbeciler tarafından işgal edilen TRT binasını darbecilerden geri almak için çaba sarf eden grubun içinde yer aldı. O sırada olayları televizyondan takip eden Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan baba Ahmet Yaşar, oğullarıyla telefonda konuştu. Oğuzhan, TRT binasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirilen bombalı saldırlar sırasında bir şarapnel parçası Oğuzhan Yaşar'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar, doğum günü olan 3 Ağustos'ta hayata veda etti. 1.95 metre boyunda olan şehit Yaşar, hastanede bulunan tabuta sığmadı. Şehit Yaşar, yeni getirilen tabutla son yolculuğuna uğurlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da morgda cenazesini görüp gözyaşı dökerek, "Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş" dediği şehit Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, hain darbe girişiminin ardından 7 yıl geçmesine rağmen acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi. Baba Yaşar, "O gece Oğuzhan'ı gören bir yakınımız, TRT'den sonra 'Burada iş bitti hadi gidelim eve' demiş, Oğuzhan ona cevap olarak 'Ağabey daha çok işimiz var' diyerek reddetmiş. O sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmiş. Durumu ağırdı. Doğum günü olan 3 Ağustos'ta ruhunu teslim etti" dedi.Baba Yaşar, "Biz evladımızı vatana şehit verdik. Vatan sağolsun. 1.95 boyundaydı. Hayalleri vardı. Annesi Oğuzhan'ın mürüvvetini görmek isterdi. Şimdi yaşasaydı 30 yaşında olacaktı. Ama tabutuna sarıldı. Şehit olduğu gece Cumhurbaşkanımız morga geldi. Oğuzhan'a baktı, gözlerinden yaş geldi. Bana sarıldı. Hepimiz nasıl bir acıda olduğumuzun farkındaydık. Cumhurbaşkanımızı teselli ettim. Gün geldi 15 Temmuz siyasete alet edildi, yeri geldi 'tiyatro' dendi. Bu süreçte biz şehit ailelerinin çok canı yandı. Ama devletimiz her zaman yanımızda oldu. Ne olursa olsun o acı bize şeref olarak kaldı. Kimse o günleri unutturmayacak. Bu memleketin neredeyse yarısı o gün ölümü göze almıştı. Kimse gözünü kırpmadı. Şimdi geçen her yıl acımız daha da tazeleniyor, daha da açılıyor ama vatan aşkımız bizi ayakta tutuyor. Allah'a inanan insanlarız. Biz onun şehit olduğuna inanıyoruz. Allah bizleri cennette buluştursun diye dua ediyorum. Bunları yapanlardan devlet hesap sordu, Allah'ın hesabını da mahşerde bekliyor olacağız" diye konuştu.'Tabutasığmayan şehit' Oğuzhan Yaşar, memleketi Erzurum Şenkaya'da toprağa verildi. Oğuzhan Yaşar'ın ismi Ankara'da Etimesgut'ta bir liseye ve Batıkent'te bir ortaokula verildi. Ayrıca memleketi Erzurum'da da bir yurda ismi verildi.