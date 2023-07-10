SON DAKİKA | Litvanya’daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg’den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE AKTİF DESTEK

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi. Görüşmede ayrıca, İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.