Emine Erdoğan’ın Kuran-ı Kerim hassasiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettikleri Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Birgitta Ed'e İsveç'te Kuran-Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Emine Erdoğan buluşmayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel işbirliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."