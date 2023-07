21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?"

"ÇIPLAK ELLERLE ÇIKTIK SOKAĞA..."

Şehit babası Erdal bey, oğlunun şehadetinden yedi yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğinden ve oğlunun özlemini yüreğinde hissettiğinden söz ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkanları tarif ediyor: "Hz. İbrahim (a.s) kıssasında bir karınca misaliydik. Bizim de öyle! 15 Temmuz'da bir damla su götürüyorduk. 'Belki bir faydam olur' diye çıplak ellerle çıktık sokağa... Dünya bir yana Fatih bir yana. Gerede'de defnedilmek istemişti. Vasiyetini yerine getirip oraya defnettik. Her gece özlüyorum oğlumu, eşim de acısını hâlâ yüreğinde hissediyor. Her gün ağlıyor, 'Fatih gelecek' diye kapılara bakıyor. O bir yandan ben bir yandan her gece ağlıyoruz."