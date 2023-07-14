21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?"

"OĞLUM ÜLKENİN PARÇALANMASINI ENGELLEDİ!"

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması halinde neler olabileceğini ise aktarıyor Erdal bey: "Bu FETÖ darbe girişimini başarsaydı, Türkiye Amerika'nın bir kuklası, PKK'nın kuklası olacaktı. Bu darbe girişimiyle amaçları Türkiye'yi parçalamaktı. Ülkenin parçalanmasına engel olduk, oğlum ülkenin parçalanmasını engelledi, işgali engelledi. Rabbim bu hainleri cehenneminden çıkartmasın. Fetullah Gülen'in ve FETÖ'nün Müslümanlıkla alakası yok. Müslüman olsa gidip hainlerle bir olup vatanımızı bölmek isterler mi? Bir canım var! Bu vatan için yine olsa yine sokağa çıkarım. Önce vatandır; vatan namustur, vatan şereftir, vatansız olmaz."

"251 ŞEHİT İLE BİRİZ, BİZ ONLARLA KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

Dünyadaki bütün Müslümanlar'ın son kalesinin Türkiye olduğunu, FETÖ'nün bu kaleyi yıkmak için yola çıktığından söz eden Erdal bey sözlerini sürdürüyor: "Türkiye gitti mi dünyada Müslümanlar kukla olur. Allah korkuyu aldı, 15 Temmuz'da bombalar, mermiler atılıyordu, kaçan yoktu. Biz o kaleyi elimizden geldiğince geçirmedik. Dışarı çıkılmasaydı Doğu'dan Batı'dan işgal edilirdi ülke. Fatih Sultan Mehmet nasıl dünyayı fethettiyse oğlum Fatih de ismi gibi 15 Temmuz'da Türkiye'yi fethetti. Şehit 251 şehit ile biriz, biz onlarla kader birliği yaptık. Allah razı olsun hepsinden. Bakara Suresi'ndeki ayette dediği gibi 'Onlara ölü demeyin, onlar diridirler!' Onlar Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir'in (R.A.), Hz. Ömer'in (R.A.) Hz. Osman'ın (R.A.) ve Hz. Ali'nin (R.A.) dostu, arkadaşları oldular."



"KURŞUN SIKANLARLA BİR OLANLAR BİZDEN DEĞİLDİR"

FETÖ'cü hainlerle hareket eden siyasetçilere ise ateş püsküren Erdal Kalu, öfkesini dile getiriyor: "Bin Fatih vatana feda olsun ama 251 kişiye kurşun sıkanlarla bir olanlar bizden değildir. Bu bir olma halini gördükçe çok üzülüyoruz, oğlumun ve bütün şehitlerin kemikleri sızlatıyor."



"EN BÜYÜK ARZUM CUMHURBŞAKNI İLE GÖRÜŞMEK DERTLEŞMEK"

Erdal Kalu en büyük arzusunu bizimle paylaşıyor: "Allah katında gaziyim, oğlum vatan uğruna şehit oldu, benim de en büyük arzum cumhurbaşkanımızı görebilmek. Onu görmeden ölmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımızı görüp dertleşmek istiyorum. O çok değerli biri. Babamız gibi görüyoruz Erdoğan'ı."

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcısı öğrencisi olan 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu'nun ismi üniversitenin bir spor salonuna, Manisa'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Bolu'nun Gerede ilçesinde Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler merkezi müdürlüğüne verildi.

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