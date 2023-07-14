Başarının formülleri üretiliyor: AK Parti Mart 2024’te İstanbul’u yeniden fethedecek

HEDEF KAYBEDİLEN BELEDİYELERİ ALMAK



AK Parti, 2024 seçimlerinde başarıya götürecek strateji için çalışmalarını hızlandırdı.



Başarısızlıkların üzeri örtülmeden en ince detayına kadar cerrah titizliği ile çalışan birimler kendi alanları ile ilgili sunumları da ekiplerle paylaştı. İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulanacak. 2 şehirde oyların düşmesine neden olan en önemli 6 sorun sıralandı. Sorunlar "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, fahiş kira, ekonomik sıkıntılar, kentsel dönüşüm" olarak belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Hedef kaybedilen il ve ilçelerin kazanılması olacak.