Biri kolunu kaybetti diğeri kalbinde kurşunla yaşıyor

TUZLA-ORHANLI GİŞELERİNDE GAZİ OLAN ÜZEYİR CİVAN:

KÂĞITHANE'DEKİ AKOM ÖNÜNDE VURULAN GAZİ MUSA İLHAN:

Onlar, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden yalnızca ikisi. Gazi Üzeyir Civan ve gazi Musa İlhan... FETÖ'cü alçakların kalkıştığı darbe girişimi sırasında gösterdikleri kahramanlık sırasında biri kolunu kaybetti, diğeri ise kalbimin milimetre yanına denk gelen kurşunla yaşar hâle geldi. İki gaziyle darbe girişiminin ilk ortaya çıktığı nokta olan 15 Temmuz Anıtı'nda buluştuk. İki gazi 7 yıl önce yaşanan o karanlık geceyi anlattı.Eşim ve birkaç akrabamla yola çıktık. Amacımız Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmekti. Gişelerde indim, yaya devam ettik. "Asker de polis de bizim. Aralarına girelim, dur diyelim" dedim. Bu kana engel olmak istedim. Askerlere doğru yürürken kulağımda inanılmaz bir çınlama hissettim. Baktım, sol kolum yok. Sağ elimin ortasının delik vardı. Çimlere yığıldım kaldım. Hastaneye gittik, kolumu kurtaramadık. G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz.15 Temmuz unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımızdır. O yaşadıklarımız gerçekten akıl alır gibi değildi. Resmen mermileri havada yakalamak istedim. Vatanım için bir kolum değil bin canım feda olsun. Sayın Erbakan Hocamızın dediği gibi "Bu milletin külünü üfleseniz altından imanı çıkar." Bir an bile pişmanlık duymadım. Bugün olsa yine aynı heyecan ve hırsla koşup vatanımı korurum.Vatanımız için, bayrağımız için sokağa çıktık. Abdest alıp, pijama terlik AKOM'a gittim. Çatıda bir asker varmış. Onun açtığı ateşle vurulmuşum. Mermi kalbimin birkaç milim yanına isabet etmiş. Riskli olduğu için çıkaramıyorlar. 7 yıldır onunla yaşıyorum Şükürler olsun, ahirete götürebileceğimiz nişanemiz var. Acısı kalbimde, gururu yüreğimde. İster istemez hareket kısıtlılığı yapıyor. Geceleri yatarken üzerine yatamıyorsunuz. Verimli bir uyku alamıyorsunuz. Hamdolsun. Buna da şükürler olsun. Bir vatan için bin tane Musa feda olsun.Vatan her şeyimiz. 15 Temmuz öncesinde Kâbe'ye gitmiştim, "Kabe'yi ilk gördüğünüzde dua edin, ilk duanız kabul olur" derler. Kâbe'yi gördüğümde heyecandan aklıma dua gelmedi. Ben de bir anda "Şehit olmak istiyorum" demiştim. Rabbim şehitlik değil ama gazilik nasip etti. Bacağımda bir problem var. Namaz kılarken dahi zorlanıyorum. Doktora gittim. Ameliyat olmam ama öncesinde bir bilgisayarlı tomografiye girmem gerektiğini söyledi. Ancak kalbimdeki kurşun yüzünden cihaza giremiyorum. Ameliyatımı da olamıyorum. O kurşun benim bir parçam. Hiçbir an pişman olmadım. Bugün olsa yine çıkar, bayrağım için mücadele ederim.