Orman yangınlarında PKK parmağı

ORMAN YAKAN VE FİNANS EDENLER

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.