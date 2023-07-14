Haberler Gündem Haberleri Orman yangınlarında PKK parmağı
Giriş Tarihi: 14.7.2023 13:35

Orman yangınlarında PKK parmağı

Adana’da geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarını çıkardığı iddia edilen 1 kişi ve sabotajı yapması için PKK’dan aldığı parayla finansörlük yaptığı ileri sürülen 5 kişi operasyonla yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Orman yangınlarında PKK parmağı

Adana polisi, 2022 yılında kentte birden çok meydana gelen orman yangınları için geniş çaplı araştırma başlattı. 8 aylık çalışma neticesinde ormanları yakan 1 kişi ile terör örgütü PKK'nın orman yangını gibi çeşitli sabotajlar yaptırmaları için para gönderdiği 5 finansörün kimliği tespit edildi.

TEM Acil Müdahale Timi, ormanları yakan ve sabotajlar için finansörlük yapan toplam 6 kişiyi düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakaladı. Emniyete götürülerek sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

ATEŞİN ÇOCUKLARI İNİSİYATİFİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi'nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

ORMAN YAKAN VE FİNANS EDENLER

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Orman yangınlarında PKK parmağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA