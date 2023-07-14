Orman yangınlarında PKK parmağı

Adana polisi, 2022 yılında kentte birden çok meydana gelen orman yangınları için geniş çaplı araştırma başlattı. 8 aylık çalışma neticesinde ormanları yakan 1 kişi ile terör örgütü PKK'nın orman yangını gibi çeşitli sabotajlar yaptırmaları için para gönderdiği 5 finansörün kimliği tespit edildi.
TEM Acil Müdahale Timi, ormanları yakan ve sabotajlar için finansörlük yapan toplam 6 kişiyi düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakaladı. Emniyete götürülerek sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi'nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.
ORMAN YAKAN VE FİNANS EDENLER
Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.