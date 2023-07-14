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PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video

PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video

14.07.2023 | 13:28

Adana’da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütü talimatıyla orman yaktığı öne sürülen bir kişi ile onu finanse ettiği iddia edilen 5 kişi yakalandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, TEM Acil Müdahale Timi'nin yaptığı eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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