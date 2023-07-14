PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video
Adana’da geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütü talimatıyla orman yaktığı öne sürülen bir kişi ile onu finanse ettiği iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerden F.B.'nin, önceki yıl Sarıçam ilçesindeki birden fazla noktada, örgütten gelen talimat ile orman yangını çıkardığı, bu eylemler karşılığında da para aldığı belirtildi. Diğer 5 şüphelinin ise bölgede orman yangını çıkarmak isteyen kişilere barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması için finansör olarak faaliyet gösterdiği saptandı. Finansörlerin, örgütten gelen talimatları ve paraları; eylem yapacak kişilere ulaştırdığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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