CHP’li başkanın 15 Temmuz hazımsızlığı

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programıyla aynı saatte gün batımı izleme etkinliği yapması tepki çekti. Bilecik Valiliği, 15 Temmuz Şehitlerini anmak ve dua okumak üzere kentteki Şehitlik anıtında anma program düzenledi.CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise, bu programla aynı saate lavanta bahçesinde gün batımı izleme etkinliği düzenledi. 15 Temmuz anma etkinliklerine katılmayan Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saat 18:30'da Atatürk parkından otobüslerin kaldırılacağını ve Ulupınar köyünde bulunan lavanta bahçesinde batımı izleme etkinliği olacağını duyurdu. AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, bunun 15 Temmuz'u unutturmak adına yapılan bir eylem olduğunu belirterek, "Lavanta keyfi yapacak başka gün ve saat mı yoktu?" dedi.