Milletvekili Özkaya’dan Ümit Özdağ’a tokat gibi yanıt: Afyonkarahisar huzurlu şehir, ırkçı politikalarınıza alet etmeyiniz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, "Türk doktorları giderlerse gitsinler. Önemli değil yerine sahte diplomalı Suriyeli doktorlar gelir. 4 sene önce vatandaşlık alan Afgan doktoru Afyon'da Devlet Hastanesi Başhekimi yaparsınız. Türk Milleti uzun zamandır böyle zulüm görmemişti" diye paylaşım yaptı. Özdağ'ın paylaşımına cevap veren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Söz konusu Başhekim arkadaş; Afganistan'ın kuzey bölgesinde Mezari Şerif'te doğmuş olup Türkmen kökenlidir. Eşi de Türk vatandaşı olup Burdurludur. Kendisi 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığın bursunu kazanarak Türkiye'ye gelmiştir. 2015 yılında Tıp eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun olup Samsun'da Özel Hastanede Hekimlik ve yöneticilik yapmıştır." dedi.

AFYON SON DERECE HUZURLU BİR ŞEHİR

Özkaya açıklamasında, "2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandıktan sonra Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesinde 2 yıl mecburi hizmette hekimlik yaptıktan sonra hemşerilerimiz tarafından çok sevilen hekim aynı hastanede 2020 yılında başhekim yardımcılığına atanmıştır. Başhekim yardımcılığı görevi sırasında birçok başarıya imza atan doktor 15 Aralık 2022'de aynı hastanede Başhekim olarak atanmıştır. Başhekimlik görevini layıkıyla yapan bir insandır. Sizin geçmişteki Partinizde milletvekili ve daha önce de bakanlık yapan Afgan Türkmeni kökenli insanlar vardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını doğuştan kazanmak çok değerlidir ancak bu bağı sonradan kazanıp da Milletimize ve Devletimize değerli hizmetler sunan kıymetli insanlarımız/vatandaşlarımız vardır. Mesele başhekimlik yapacak başka doktorun olmadığı değildir, Sandıklı Devlet Hastanesinde bugün itibariyle 26 uzman, 16 pratisyen doktor mevcuttur. Afyonkarahisar son derece huzurlu bir şehirdir, lütfen bizim şehrimizi sizin katı ırkçı politikalarınıza alet etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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