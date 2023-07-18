İYİ Parti’den skandal provokasyon: AK Parti İl Başkanlığı hedef alındı! Polise tekme-tokatlı saldırı

"HESABINI VERSİNLER!"

Siyaset yapmayı sahne sanatlarını icra etmekten ibaret olarak gören bu zatı muhteremler, milletin hakkını şovlarla sözümona savunmak yerine öncelikle; bir oturup bir kalktıkları, sonra yine oturdukları, kumar masası dedikleri, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla omuz omuza yürüdükleri ve patronlarını açıklayamadıkları masada neden yer aldıklarının hesabını versinler.

Türkiye düşmanlarından yana neden saf tuttuklarını vatandaşlarımıza açıklasınlar…

Biz 21 yıldır olduğu gibi Aziz Milletimize hizmet etmeye, eser siyaseti ortaya koymaya devam edecek, bu kutlu vatanın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.

Herkes kendine yakışanı yapar!